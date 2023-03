Polizei Mann wird mit Baseballschläger und Machete angegriffen

Zwei Männer sollen am Dienstagabend in der Forchheimer Innenstadt einen 19-Jährigen mit einem Baseballschläger attackiert haben. Einer der Angreifer soll zudem eine Machete gehabt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten.

dpa