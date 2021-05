Anzeige

Kriminalität Mann wird schwer am Kopf verletzt: Verdächtiger festgenommen Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Planegg bei München ist ein Mann schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit der Aufschrift 112 fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Planegg.Ein Passant habe den 43-Jährigen auf der Straße liegend gesehen und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen sei der Mann am Montag auf bisher unklare Weise am Kopf verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Wenig später rief den Angaben zufolge ein 47-Jähriger bei der Polizei an und sagte, er habe in Planegg eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gehabt. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich der 47-Jährige nicht. Polizeibeamte nahmen ihn an seiner Privatadresse fest. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-733978/2