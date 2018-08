Kriminalität Mann wirft im Streit mit Steinen und setzt Garage in Brand Ein 23-Jähriger hat auf einer Party in Schwaben im Streit erst seine Freundin geschlagen, dann deren Bruder mit Backsteinen beworfen und schließlich eine Garage in Brand gesteckt. Die Flucht des aggressiven Mannes endete in einem Maisfeld, wo er bei einem Hubschraubereinsatz festgenommen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Wohngebiet. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Wallerstein.Die Geschwister hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie sich vor dem 23-Jährigen in Sicherheit gebracht hatten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen von der Garage auf das Wohnhaus in Wallenstein (Landkreis Donau-Ries) verhindern. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Warum sich das Pärchen gestritten hatte, war zunächst nicht bekannt.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie der vorsätzlichen und gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.