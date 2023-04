Bamberg Mann würgt Lebensgefährtin: Passantin geht dazwischen

Eine mutige Augenzeugin hat in Bamberg nach Angaben der Polizei einen Mann davon abgehalten, seine Lebensgefährtin weiter zu würgen und so wohl Schlimmeres verhindert. Der mutmaßliche Täter ist in Untersuchungshaft. Die Passantin hatte am Samstag gesehen, wie der 39-jährige Mann die am Boden liegende 37-Jährige würgte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

dpa