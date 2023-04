Ermittlung Mann zapft Strom für E-Auto von Hochschule ab

Ein Mann hat auf dem Gelände einer Hochschule in Schwaben Strom abgezapft, um sein Elektroauto zu laden. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass der Mann einen Poller von der Zufahrt zur Hochschule in Kempten entfernt hatte, um dort sein Auto an einer Ladestation aufzuladen.

dpa