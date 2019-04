Eishockey Mannheim fehlt ein Sieg zum DEL-Titel Nach einem 4:0-Sieg beim EHC Red Bull München führen die Adler in der Finalserie nun mit 3:1.

Merken

Mail an die Redaktion Vier Tore gelangen Adler Mannheim im Spiel gegen München. Foto: Sina Schuldt/dpa

München.Die Adler Mannheim sind nur noch einen Sieg vom Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt.

Entscheidung fällt am Freitag

Der Mannschaft von Trainer Pavel Gross gelang am Mittwoch ein 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Sieg bei Serienchampion EHC Red Bull München und damit die 3:1-Führung in der Finalserie. Mit einem vierten Erfolg am Freitag daheim will Mannheim seinen achten Meistererfolg perfekt machen.

Dank eines Dreierpacks innerhalb von zwei Minuten durch Cody Lampl (24. Minute), Ben Smith (25.) und Phil Hungerecker (26.) sowie des Treffers von Matthias Plachta (42.) sicherten sich die Adler gegen dezimierte Bayern ihren zweiten Auswärtssieg im der Finalserie.