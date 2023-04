Deutsche Eishockey Liga Mannheim scheidet im DEL-Halbfinale aus

Für die Adler Mannheim ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga mit dem Halbfinal-Aus gegen den ERC Ingolstadt zu Ende gegangen. Der achtmalige deutsche Meister musste am Ostermontag mit dem knappen 0:2 (0:1, 0:0, 0:0) die entscheidende vierte Niederlage gegen Ingolstadt hinnehmen. Damit wartet Mannheim weiter auf das erste Finale seit dem Titelgewinn 2019. Ingolstadt zog ins Playoff-Endpiel ein und trifft von Freitag an in maximal sieben Partien auf den EHC Red Bull München oder die Grizzlys Wolfsburg. Die Entscheidung der anderen Halbfinalserie fällt am Mittwoch in Spiel sieben.

dpa