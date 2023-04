Eishockey Mannheimer verlieren zweites DEL-Halbfinale gegen Ingolstadt Die Adler Mannheim haben in der Halbfinalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Das zweite Playoff-Duell mit dem Vorrunden-Zweiten ERC Ingolstadt verlor die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Sonntag zu Hause mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) und kassierte in der Serie damit den Ausgleich zum 1:1. Wer viermal gewinnt, zieht ins Playoff-Finale ein.

dpa

Mail an die Redaktion Mannheims Nicolas Krämmer (r) scheitert an Ingolstadts Torwart Kevin Reich. Foto: Uwe Anspach/Uwe Anspach/dpa

Mannheim.Einen 0:2-Rückstand machten die Mannheimer zunächst wett. Zu Beginn des dritten Drittels sorgten die Ingolstädter vor 13 600 Zuschauer dann jedoch mit drei Toren in weniger als zwei Minuten für die Vorentscheidung.

Das erste Duell hatten die Adler am Freitag mit 3:1 in Ingolstadt für sich entschieden. Auch in der zweiten Halbfinalserie zwischen dem Hauptrunden-Sieger EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg steht es 1:1. Die Niedersachsen gewannen die zweite Partie mit 3:2. Beide Duelle gehen am Dienstag weiter.