Fußball Manuel Neuer will Wiedergutmachung Der FC Bayern-Kapitän fordert nach der historischen Pokal-Niederlage gegen Union Berlin eine „Reaktion“ im nächsten Spiel.

Mail an die Redaktion Münchens Torhüter Manuel Neuer geht nach der Niederlage vom Platz. Foto: Marius Becker/dpa

München.Es sei „schwierig zu beschreiben, was in Gladbach passiert ist“, schrieb der Fußball-Nationaltorhüter nach dem 0:5 bei Instagram. „Das darf uns so nicht passieren. Nun müssen wir am Samstag eine Reaktion zeigen“, äußerte der 35-Jährige. Dann muss der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin antreten.

„Niederlagen schmerzen, nun müssen wir daraus die Lehren ziehen und stärker zurückkommen“, schrieb Torjäger Robert Lewandowski ebenfalls in den Sozialen Medien. „Ich bin überzeugt, dass wir euch bald wieder einen Grund zum Feiern geben werden“, lautete die Botschaft des Weltfußballers an die Bayern-Anhänger.

Thomas Müller entschuldigte sich ebenfalls bei den Fans: „Ich bin sprachlos. Das war definitiv nicht "Bayern-Like" und wir müssen uns bei allen Fans und Unterstützern entschuldigen.“ Der 32 Jahre alte Nationalspieler richtete den Blick aber auch umgehend nach vorne: „Trotzdem müssen wir es so professionell wie möglich nehmen und es bis Samstag aus unseren Köpfen bekommen.“ (dpa)