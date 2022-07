Fürther Coach Marc Schneider vor Debüt: Lieber 4:3 als 1:0

Der neue Trainer der SpVgg Greuther Fürth, Marc Schneider (41), hat vor dem Zweitliga-Saisonstart seine Vorliebe für Fußball-Spektakel verraten. „Da bin ich sehr hin- und hergerissen. Vom Naturell lieber 4:3 als 1:0, denn am Schluss sind wir in der Unterhaltungsbranche zu Hause und wissen, wir müssen den Zuschauern auch etwas bieten“, sagte der neue Coach des Bundesliga-Absteigers auf die Frage, ob ihm ein 4:3 oder ein 1:0 ohne Defensivschwäche lieber sei. Sicher möge ein Trainer einen Sieg ohne Gegentor. Als „Fußballfan“ aber mehr ein 4:3, sagte er am Donnerstag. Die Franken erwarten am Samstag (13.00 Uhr) Holstein Kiel.

dpa