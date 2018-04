Eishockey

„Marco-Sturm-Eishalle“: Eishockey-Bundestrainers geehrt

Im niederbayerischen Dingolfing ist zu Ehren des Eishockey-Bundestrainers die „Marco-Sturm-Eishalle“ enthüllt worden. Der Coach der mit Silber dekorierten deutschen Olympia-Auswahl war am Montag selbst bei der kleinen Zeremonie anwesend. Danach wurde er als Ehrenbürger gewürdigt. Der 39-Jährige ist in Dingolfing geboren. In seiner aktiven Karriere absolvierte Sturm 1006 NHL-Partien und ist damit deutscher Rekordprofi in der nordamerikanischen Eliteliga.