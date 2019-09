Angeschaut Marcus Mittermeier ermittelt wieder Am Samstag läuft die neue Folge „München Mord“ mit dem Regensburger Schauspieler. Es geht um einen elitären Herrenzirkel.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Gedreht wurde im einstigen echten Münchner Geheimclub: Clubbesitzer Schildt (l.,Fierek) provoziert Kommissar Neuhauser (Mittermeier). Foto: ZDF/Olczyk

München.In München überschlugen sich vor zwei Jahren in der Boulevardpresse die Berichte über einen geheimen Club in der Nähe der Theresienwiese, in dem nur die Superreichen Einlass finden sollten. Von bis zu 50 000 Euro Jahresgebühr war die Rede. Die Idee dahinter: Ein elitärer Herrenzirkel tauscht sich bei Kobe-Rind, Zigarre und teurem Champagner aus. Frauen kam dabei allenfalls die Rolle der Animierdame zu. Sie mussten Modelmaße vorweisen, um überhaupt dort arbeiten zu dürfen. Verschwiegenheit wurde nicht nur vorausgesetzt, sondern eingefordert. Die Geschäftsidee floppte. Selbst in einer prosperierenden Großstadt wie München hat Exklusivität offenbar ihre finanziellen Grenzen. Heute ist die in kitschiger Scheußlichkeit zwischen Kini-Kult und Sixtinischer Kapelle ausgestattete Location ein Treffpunkt für jedermann.

