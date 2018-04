Personalien

Maria Els neue Regierungspräsidentin von Oberbayern

Maria Els wird neue Regierungspräsidentin von Oberbayern. Das hat das Kabinett am Dienstag entschieden, nachdem in der vergangenen Woche der Bezirkstag der geplanten Ernennung zugestimmt hatte. Els tritt ihr Amt am 1. Mai an. Sie folgt Brigitta Brunner nach, die als Ministerialdirektorin ins Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr wechselt.