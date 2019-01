Leute Maria Furtwängler schläft nach Psycho-Thrillern schlecht Schauspielerin Maria Furtwängler mag keine allzu gruseligen Filme.

Merken

Mail an die Redaktion Maria Furtwängler steht vor einer Werbewand für Presseaufnahmen bereit. Foto: Tobias Hase

München.„Es darf für mich nicht zu unheimlich sein“, sagte die 52-Jährige am Mittwochabend in München bei der Premiere der Serie „Der Pass“ des Bezahlsenders Sky. Zwar gucke sie auch gerne Krimis, aber wenn es „zu sehr Psycho-Thriller wird“, tue sie sich schwer damit und schlafe schlecht, so die „Tatort“-Kommissarin. Für 2019 freue sie sich auf viele spannende Sachen, aber „das ist alles noch nicht spruchreif“.