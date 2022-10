Razzia in Tschechien Markt in Cheb: Gefälschte Waren im Wert von knapp 900.000 Euro beschlagnahmt

Anfang Oktober 2022 führte die Tschechische Handelsinspektion eine außerordentliche Inspektion auf dem Markt Svatý Kříž bei Cheb durch. 9037 gefälschte Waren im Wert von rund 21 Millionen tschechischen Kronen.

Wie aus einer Pressemitteilung der Tschechischen Handelsinspektion hervorgeht, wurde die Razzia am 3. Oktober am Markt Svatý Kříž bei Cheb (Eger )durchgeführt. Ziel der Kontrolle war es, gefälschte Waren sicherzustellen. Das Datum der Kontrollveranstaltung sei bewusst gewählt worden, da am Tag der Deutschen Einheit zahlreiche Kunden auch aus Bayern den Markt besuchten und daher besonders viele Waren gelagert würden, teilt die tschechische Behörde mit. Darunter eben auch zahlreiche Plagiate.







Zwanzig Inspektoren wurden dem Bericht zufolge eingesetzt und stellten 9037 gefälschte Produkte sicher. Diese hatten laut der Behörde einen Wert von 21.755.560 tschechischen Kronen, was umgerechnet etwa 885.000 Euro entspricht.

Es seien gefälschte Produkte bekannter Marken wie Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Wellensteyn, Jack Wolfskin, Gucci, Prada, Guess, Levis oder vieler anderer Marken darunter. Jan Rezac, Direktor des Inspektorats, spricht in der Pressemitteilung davon, dass die Aktion einer der erfolgreichsten der letzten Zeit gewesen sei. Neben der Sicherstellung der Produkte seien auch zahlreiche Bußgelder verhängt worden.

− nb