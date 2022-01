Anzeige

Brände Marktredwitz: Millionenschaden bei Brand von Lagerhalle Nach dem Brand einer Lagerhalle in Marktredwitz mit Schaden in Millionenhöhe hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Marktredwitz.Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Sonntag. Die Halle, in der Baustoffe gelagert waren, stand am Samstagabend voll in Brand, als die Einsatzkräfte eingetroffen waren. Vier Feuerwehrleute sind nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Wunsiedel bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Sie wurden medizinisch vor Ort versorgt.

Da das Gebäude direkt an den Bahnhof angrenzt, musste sogar der Schienenverkehr unterbrochen werden. Die Halle brannte komplett nieder, das Feuer griff aber nicht auf umliegende Gebäude und Maschinen über. Die restlichen Teile der Halle wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Hilfe eines Baggers eingerissen und abgelöscht.

Die Brandursache war zunächst unklar. Auch die genaue Schadenshöhe ließ sich noch nicht beziffern. Klar sei jedoch, dass der Schaden in die Millionen gehe, sagte die Polizeisprecherin.

