Parteien Markus Plenk verlässt AfD-Fraktion Paukenschlag bei der bayerischen AfD. Ein weiterer Abgeordneter geht im Protest. Neues Kapitel einer Serie von Turbulenzen.

Von Christine Schröpf, MZ, und Christoph Trost, dpa

München.Der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk will seinen Posten abgeben, aus der Fraktion und voraussichtlich auch aus der Partei austreten. „Ich verlasse die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag“, sagte Plenk am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Ob er auch aus der Partei austrete, will Plenk am Wochenende endgültig entscheiden. „Ich gehe aktuell davon aus.“ In dem Fall würde er gerne zur CSU und in deren Fraktion wechseln. Zuvor hatte der „Spiegel“ über Plenks Vorhaben berichtet. Er „habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen Partei zu sein“, wird der Biobauer aus Oberbayern dort zitiert.

Plenk hatte die AfD-Fraktion seit Herbst zusammen mit der Co-Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner geführt – die ihren Posten behält. Im Gegensatz zu Ebner-Steiner, die dem rechtsnationalen „Flügel“ der AfD zugerechnet wird, gilt Plenk als eher gemäßigt. Die Fronten zwischen beiden Lagern hatten sich zuletzt vertieft. Als bei einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag Teile der AfD-Fraktion nach einer verbalen Attacke von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, aus Protest den Saal verließen, blieb Plenk sitzen.

Diese Woche beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus waren die Differenzen zwischen Plenk und Ebner-Steiner aber nicht offensichtlich. „Man hat zwar Gerüchte gehört, aber beim Maibock-Anstich hat man noch vertraut Selfies gemacht“, so die Beobachtung des Oberpfälzer CSU-Abgeordnete Tobias Reiß bei der Veranstaltung. Ebner-Steiner postete das Selfie später im sozialen Netzwerk Facebook, verknüpft mit dem Satz: „Mia hoitn zam – Gemeinsam für unsere Heimat!“

Mit drei Pressemitteilung vom Freitagnachmittag hatte Ebner-Steiner den Fall publik gemacht, aber auch für Verwirrung gesorgt. Sie verwies erst vorschnell auf den Wechsel Plenks zur CSU, verknüpfte es mit einem „Reisende soll man nicht aufhalten“ sowie dem Appell, das Landtagsmandat zurückzugeben. Die Nachricht wurde kurz darauf zurückgezogen, weil das Austrittsschreiben noch fehle, dann doch wieder versendet. Die CSU verzichtete am Freitag in der Causa Plenk und möglicher Wechselwünsche auf eine Stellungnahme.

Bei der bayerischen AfD hatte es zuletzt eine Reihe personeller Turbulenzen gegeben. Erst Ende März hatte der Mittelfranke Raimund Swoboda seinen Austritt aus Partei und Fraktion erklärt und in einer schriftlichen Stellungnahme schwere Vorwürfe gegen einige seiner Ex-Kollegen erhoben: Er müsse erkennen, „wie sich Leute im geistigen Gewand und Jargon eines neonational-revolutionären Extremismus-Denkens“ eine Fraktion unter den Nagel reißen, sagte er. Als Reaktion wollte Ebner-Steiner den oberbayerischen Abgeordneten Franz Bergmüller „wegen mangelnder Loyalität“ aus der Fraktion ausschließen. Sie kreidete ihm an, dass er sich mit Swoboda solidarisiert habe. Die für einen Ausschluss nötige Zwei-Drittel-Mehrheit habe sie hinter sich, betonte sie. Der Rauswurf wurde dann aber wieder kurzfristig abgeblasen.

