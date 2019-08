Menschen Markus Schreyer: Das Gehirn ist der Boss Der Regensburger Coach verjagt die Schweinehunde. Sogar Sportstars wie das Tennis-Ass Kevin Anderson setzen auf ihn.

Von Marianne Sperb

Regensburg.Markus Schreyer sieht in Natur noch gesünder und imposanter aus als auf seiner Homepage. Der Athlet, der sicherlich ohne Weiteres eine rohe Kartoffel in der Faust zerquetschen könnte, drückt beim Händeschütteln glücklicherweise nur sachte zu und bittet in sein kleines Domizil mitten in der Altstadt. Hier ist alles clean und praktisch: eine Massagebank, ein Schreibtisch, ein Regal voller lebensverbessernder Bücher, mehr braucht der 27-Jährige nicht. Den Rest hat der Coach im Kopf. Er lächelt viel.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### #### ### ### ### ### ### ##### ### ## ####, ## ##### ### ##### ### #### #############. ### ####### ######## ####### #### ###### ##### ######### ######, ####### ### ##########.

### #### #### ###### #########? #### ### ### ########## ##:##?

###:###, ##### ### #####. #### ######## #### #########: #########, ########, #######, ######, ######. ##### ##### ######## ### #### ### ###############. ##### ######## ###### ### ######## ##### ########### ###############. ### #### ###########, ###### ##, ##### ################## #### ##### ############.

#### #### ###### ##### ####### ########, #### ### ### ####, ##### ### #####, ####?

######### ####### ### ##### ########## #### ### ####### – ### ######### ######## ## ### ##########. ### ##### ### #### ####, ## ### #### ### ####### ###### ###### ## ########: ### #### ##? ### #### ## ### ######## ########## ##? ### ####### ##? ### ### #### ########## ########? ### ##### ##### #########? ######### ##### ### ##### ######### ########, #### ### #### ### ############# ######## ### ###### #### ######### ##########, ### ### ###### ### ##### ### #### ########### ####. ### ########## #### ##### ## ##########, #### ############# ### ############. ### ########## ### ###### ## ### ######, ####### ###### #### #### ### ### #######. ### ###### ### ###, ### ##### ### #####.

###### ########## ##### ###?

### #### #######- ### ######-########## ## ### ###-########## ########## ########. ### ### #### #### #####, #### ###### ####### ### ### ###### ##. ### ######### ######### ##### ##### ######, #### #### ##############: ### ####### ########, ####, #### ######## – ####### #### ### #### #######.

### ##### ## #####?

#### ###############. ### ############# ### ### ########, ### ## #### ######## ######. ### ################## ##### ### ##, #### ### ##### #### ##### ##### ######, ### #### ## ###.

### #### #### ############# #########: ## ### #### #### #####. #### ######## ### ##### ########, ##### ### ########## ######-######. ### ### ###?

### ####### ######## #### ###### ###### ###### ####. ### ##### #### ## ### ##### ## ### ########### ### ######### ### ######. ### #### #### #####, ### ###### #### #########, ## ########## ## ########### ### ######### ###########. #### ######## ### #### ## #### ##### ### ### ### #### ####### ### ### ###, ### ##-#####-#########-####, ### ###### ######. ### ###### #### ## ##### ######## ### ######### ### ############## ### ##### ## ################ ########, #### ## ### #####: ### #### ### ############ ######### ### ### ######## ##### ################# ######## ################# ##########? ## ######### ###### ######### ### ########; ############### ######## ### ## ### ######### ### #### ####### ###########. ### ##### #### #### ## ### ####; ##### ######## ### ### #####.

###### ### ### ####### #####?

### ####### #### ###### ###### ##############, ### #### #### ######### ##### ### ##: ### #### ##### ### #####. ### ##### ########## #### #####, #### ## #### ######## #######, ############# ### ##### ####, #### #### ########, ### ## ############ ####### ### #### ###### ### ########## ########.

## ####### ########## ######## #### ###### ## ##########?

######## ### ####### ############ ######## #### ### #### ######. ## #### ################ ########: #########, ######, ###################, #############, ######, ###############, ############## ### ###### ######. ### #### ###### #### ######## #####. #### ##### ### ###### #### ####### ############, ##### ######## ################# ###### ## #### ########. ##### ######## ###### #### ## ######### ### ##############; ### ###### ##### #### ##############.

### #### ### ### ##### ######?

### ##### ### #### ####### #############, #### ########## ########. ### ########## ####### #### ########## ### ######### ### ### ###### ### ##### ###########, ## ### ### ## #### ##. ######## ### ### ##### #### #########. ##########-##### ###### ### ##### ###### ######### ############ ##### ######. ### #########: #### ###### ###.

### ###### ### #############. ####### ########### ### ##?

## ########## ### ##########. ### ### #,## ##### ####, ##### ## ####, #### #### ####### ##########. ### ######### ####, ####: ######## #### ### ######.

### ###########, ### ####### ### ### ######### ## ####, ####### ######### ##### ########. ### ####### ###: ### ###### ### ### ############ ###?

##### ######, ######## ########## ### ### ####### ###### ###### ######. #### ### ### #### #######, #### ### ################ ########### #######. #### ###### ##### ###### ###, #### ## ##### ###### ########## ######. ### ##### ######## ## ### #####, ## ### ### ##### #####: ###, ### ####, #######: ###, ### ####. ##### ######, ### ####### ### ##### ######## #########. #### ### ###### ######### ### #### ##### ##### #### ### ######## ### #### #### #######.

### #####: ###’ ### ##### ### ###### #####, ########, ### #### #### #### ### ### #### ########.

##, ### ### ##### ### ######### ## ###### #######: ######## ######### ######, ### ########, ### ####### ########, ### ### ### #####.

### ##### ## ######, ### ### #### ####-######-####### ## ######?

##### ### ######, ####### #### ### ### ##### ######## #####. #### ### ###### ###### ############# ########## ####### ### #### ############ ##### ###########.

### ###### ########, ### ##### ### ##### ## #########, #### #### ########. ### ###### #### ################ – ## #####, ## #### ## ####. ### ##### ## #### ##### #### #############, ####?

### #### ######## ############, #### ########## ###### #############. #### ##### #### ## ## ###### ##### ## ### #######. ##### ###### #### #### ###### #########, ##### #### #### #### ##### ####### ####### – #### ##### ### #####. #### #### ### ##### ###: ###### #### ####### ###### ###### ### ### ## ##### ##### ## ######.

### ### ##########? #### ### ### ####, ######## #########, ### #### ###### ###########?

##### ### ####### ### ########### ####. ## ##### ### ###### ### ### ############. ## ### ###### ####, #### #### ######### ########## #### #### ##### ######## ## ####. ### ##### ###: ### ##### ##### ## #### ### ### ####? ### #### ########: ### #### ### ########### ### ########, ###### ###### ### ##### ########## ## ########## ### #### ########### ######### ## #########. ########## ##### ##### ########### #### #######, #### ### #### #### ### ##### #### ###### ###### #####. ### ##### ######### ###### ###### ### #### ######-####-#####. ### ########### ### ##### #### ####, #### ### ### ##### ###### ####### ###############. #### #### ### ####, ### ### ###### ###### ### #### ###### ### ################ #########.

#### #### ## ### ######-####.

####### ######## ### ########## ##### ### ####.

#### #### ## ### #####.