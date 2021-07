Anzeige

Fussball Markus Söder drückt bei der EM Italien die Daumen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drückt bei der Fußball-Europameisterschaft nun Italien die Daumen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Das verriet er am Tag nach dem Halbfinal-Einzug der Italiener auf Instagram und schrieb weiter: „Die Azzurri haben es verdient - und Italien ist für uns Bayern ohnehin ein Sehnsuchtsland.“ Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in blauer Jacke mit Italia-Schriftzug. Die Italiener hatten am Freitag in München mit 2:1 gegen Belgien gewonnen. Als Fan der deutschen Nationalmannschaft hatte Söder deren drei EM-Vorrundenspiele in der Münchner Arena besucht. Deutschland war im Achtelfinale ausgeschieden.

