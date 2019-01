CSU-Klausur Markus Söder läuft sich warm Der Noch-Nicht-CSU-Chef ist längst in die neue Rolle geschlüpft. Bei der Klausur in Kloster Banz ist das gut zu beobachten.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Bei der CSU-Klausur in Kloster Banz gibt Ministerpräsident Markus Söder bereits die politische Marschrichtung vor. Foto: Nicolas Armer/dpa

Bad Staffelstein.Bad Staffelstein. In die Rolle des CSU-Chefs ist Markus Söder schon hineingewachsen – auch wenn die offizielle Wahl erst beim Sonderparteitag am Wochenende in München ansteht. Bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz gibt er diese Woche öffentlich den Ton an. „Profil mit Stil“ lautet das neue Etikett, das er der traditionell streitbaren CSU verpassen willen. Er, der mit der Bundespolitik bisher eher gefremdelt hat, positioniert sich jetzt stark zu bundespolitischen Fragen – von der Dieselkrise bis zum Soli-Abbau und der Unternehmenssteuerreform. Und trotz der neuen Harmonie in der Union (O-Ton: „Der Streit vom letzten Jahr hat allen geschadet“): In Richtung CDU merkt Söder prophylaktisch an, dass die CSU bei der Nominierung des nächsten Kanzlerkandidaten ein Wort mitzureden hat.

Söder-Euphorie an der Basis?



Auch die Grundsatzrede zum Abschluss der CSU-Klausur am Donnerstag – eigentlich ein Vorrecht des Parteivorsitzenden, der immer noch Horst Seehofer heißt – wird schon von Söder gehalten. Seehofer ist in Banz gar nicht mehr vor Ort, er hatte vergangene Woche aus Termingründen abgesagt. Die Fraktionsspitze hatte mit ihm ohnehin keinen eigenen thematischen Part geplant. Das sei natürlich nicht als Affront zu verstehen, heißt es offiziell von allen Seiten. CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer wird nicht müde, zu versichern, dass die Asylpolitik und damit die Domäne des Bundesinnenministers Seehofer, dieses Mal schlicht und einfach kein Schwerpunkt der Klausur ist. Wahr ist genauso, dass das Verhältnis zwischen Seehofer und der Fraktion so kühl ist, dass man wechselseitig gut aufeinander verzichten kann.

Das Verhältnis zu Söder erreicht im Gegensatz dazu weit höhere Temperaturen. Jedenfalls Stand Januar 2019 – zu Beginn eines Jahres, in dem nach schmerzhaften Wahlniederlagen der Vergangenheit alles auf Neuanfang steht. In der Fraktion hat sich Söder über die Jahre hinweg durch konsequentes Netzwerken eine starke Machtbasis aufgebaut. Auch der Regensburger Abgeordnete Franz Rieger setzt ganz auf Söder. „Ich bin dafür, dass Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt wieder in einer Hand sind“, sagt er. In Banz ist das Mehrheitsmeinung. Kreuzer registriert „Aufbruchstimmung“ in der Fraktion.

Der Sonderparteitag am Samstag gilt als Stimmungstest für den Grad der Söder-Euphorie an der Basis. Knackt der neue Parteichef bei seiner Wahl die 90-Prozent-Marke – oder bekommt er ein Resultat, das in Parteien in diesen Fällen gern als „ehrlich“ bezeichnet wird? Seehofer hatte 90,3 Prozent erreicht, als er 2008 Vorgänger Erwin Huber an der Parteispitze ablöste. Wobei jeder Spitzenwert am Wochenende für Söder auch eine zweischneidige Sache ist, würde er doch die Messlatte für künftige Abstimmungen hoch legen. Die erste Wiederwahl steht bereits im Herbst an, wenn regulär der gesamte CSU-Vorstand neu bestimmt wird. Zwei Zeugnisse von der Basis in nur einem Jahr: Der Fast-Parteichef nimmt’s sportlich. „Ein Privileg“, sagt er – und keine neue Erfahrung: 2018 hatte er sich – erst im März und dann nochmal im November – im Landtag zwei Mal einer Ministerpräsidentenwahl gestellt.

Söder weht ab nächster Woche ein rauerer Wind um die Nase. Bei fehlendem Fortune hatte die CSU zuletzt gerne die Schuld auf Seehofer geschoben. Das funktionierte selbst bei der Landtagswahl, zu der Söder als Spitzenkandidat angetreten war. Doch dieser Sündenbock fällt nun weg. Für schlechte Ergebnisse bei der Europawahl am 26. Mai oder der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 würde Söder in Mithaftung genommen. „Die Zahlen, an denen er gemessen wird, kommen erst noch“, sagt einer aus der Fraktion hinter vorgehaltener Hand.

Zum Kraftakt wird der Erneuerungsprozess, den Söder der Partei verordnen wird. Die CSU soll jünger, frischer und weiblicher werden. Bei der Landtagswahl 2018 hatte die Partei bei Erstwählern nur mehr knapp 25 Prozent erzielt. Ähnlich schlecht die Zustimmungswerten bei den vielen „Zuagroasten“ im Freistaat, sprich: den Neubürgern aus anderen Bundesländern. Speziell in Großstädten wie München hatte die Partei stark an die Grünen verloren.

CSU-Sonderparteitag Söder-Wahl: Der Wechsel von Horst Seehofer zu Markus Söder wird sich beim Sonderparteitag am Samstag in München vollziehen. 1000 Delegierte entscheiden, mit wie viel Prozent Rückhalt der neue CSU-Chef ins Amt kommt.

Gäste: Unter dem Parteivorsitz Söders sollen CSU und CDU wieder eng zusammenrücken. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak (Foto: Nietfeld/dpa) werden als Gäste erwartet.

Programm: Seehofer hält beim Parteitag seine Abschiedsrede, Söder tritt zu seiner ersten Grundsatzrede ans Pult. Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber präsentiert einen Leitantrag zur Europawahl. Und die CSU diskutiert Eckpfeiler für eine Runderneuerung der Partei.

Söders To-Do-Liste als CSU-Chef umfasst viele weitere Punkte: Er will die Akzeptanz der großen Koalition in Berlin „deutlich“ verbessern“, die großen politischen Grundlinien klarer herauszuarbeiten und bei überraschenden tagespolitischen Wendungen Besonnenheit bewahren. Musterbeispiel für den Faktor „Unkalkulierbares“ in der Politik sind für ihn die ersten Herausforderungen im Jahr 2019: die Prügelattacken von Asylbewerbern in Amberg, der Datenklau eines jungen Hackers aus Hessen und die Schneechaos in Oberbayern.

Nehmerqualitäten hat Söder in seiner Zeit als Minister im Kabinett Seehofer bewiesen. Der langjährige Erzrivale öffnete ihn zwar speziell als Finanzminister saftige politische Spielwiesen, schurigelte ihn aber auch beizeiten. Der Aufstieg Söders zur neuen Nummer 1 der CSU ist mit dem politischen Abstiegs Seehofers seit der CSU-Pleite bei der Bundestagswahl 2017 verknüpft. Die Partei war auf 38,8 Prozent gestürzt. Der Rest ist Geschichte: Erst gab Seehofer unter heftigem Druck sein Ministerpräsidentenamt an Söder ab. Nach dem 37,2-Prozent-Ergebnis bei der Landtagswahl musste er auch seinen vorzeitigen Rückzug vom Parteivorsitz erklären.

Füracker war vorne dran



Der Machtwechsel vollzog sich in Etappen, über 16 Monate hinweg. Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker hatte die personelle Erneuerung im September 2017 als Erster angemahnt. Der bayerische Finanzminister und Söder-Vertraute meldete sich nach einer Bezirksvorstandssitzung zu Wort, zog sich einen harten Rüffel Seehofers zu.

„Manche Dinge brauchen Zeit.“ Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker



Er äußert sich nicht mehr weiter zu seiner Vorreiterrolle. „Ich glaube, wir sollten aufhören mit der Rückschau“, sagt er. Es habe sich am Ende schließlich alles sehr gut entwickelt. „Wir haben in der Partei Geschlossenheit. Es gibt keine Debatten um Personalfragen mehr. Wir sind für die Europawahl mit Manfred Weber gut aufgestellt. Die Partei ist motiviert.“ Dass die Partei trotz Söder im aktuellen Bayerntrend bei 35 Prozent verharrt, bringt Füracker nicht aus der Ruhe. „Manche Dinge brauchen Zeit.“

Söder sieht das übrigens genauso. „Glaubwürdigkeit und Ansehen“ gewinne die CSU nur Stück für Stück zurück“, sagt er am Rande der Klausur in Banz. Die Erosionsprozesse im CSU-Stammwählerklientel hätten sich ja ebenfalls über einen längeren Zeitraum entwickelt.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp