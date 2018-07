Kabinett Markus Söder offen für Klimaschutz Bayerns Ministerpräsident zeigt sich offen, das Thema in die bayerische Verfassung aufzunehmen, sagt er am Dienstag.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU). Foto: Sven Hoppe

Garmisch-Partenkirchen.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist offen für die Aufnahme des Klimaschutzes in die bayerische Verfassung. Das sagte er am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Er sei offen für eine entsprechende Weiterentwicklung, betonte der Regierungschef - nur einen Tag, nachdem Umwelt- und Klimaschützer ein Volksbegehren genau dazu angekündigt hatten. Einen konkreten Zeitplan dafür nannte Söder allerdings nicht. Er sagte lediglich, die CSU wolle in einen breiteren Dialog über Änderungen der Verfassung eintreten - und dies könne eines der Themen sein. Entscheidend sei aber, was man tatsächlich für den Klimaschutz tue.

Vertreter des „Vereins Klimaschutz - Bayerns Zukunft“ hatten am Montag ein Volksbegehren angekündigt, um den Klimaschutz in Bayern zu fördern und ihn als Ziel in der bayerischen Verfassung zu verankern.