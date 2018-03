Agrar Markus Söder umgarnt die Landfrauen Der künftige bayerische Ministerpräsident beackert beim Landfrauentag in Barbing sein Lieblingsthema: die Heimat.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (4. v. r.) genoss den Termin bei den Landfrauen. Foto: Mehltretter

Barbing.Beim Anblick der Landfrauen wurde es Markus Söder (CSU) trotz der eisigen Temperaturen in Barbing (Lkr. Regensburg) und des Protests, der ihm von Seiten der Flutpolder-Gegner entgegenschallte, dann doch wohlig warm ums Herz. „Hier herrscht eine schöne und freundliche Stimmung“, freute sich der künftige bayerische Ministerpräsident.

„Das ist Heimat“ heißt der Vortrag, den Söder schon bei mehreren Landfrauentagen bayernweit zum Besten gab und mit dem er gestern auch die Bäuerinnen aus dem Großraum Regensburg für sich einnahm. Sie seien die Stützen der regionalen Landwirtschaft, wie der Finanz- und Heimatminister betont. Ein Familienbetrieb funktioniere nur, wenn man sowohl die Arbeit ordentliche mache, als auch die Familie organisiere. „Das machen Sie. Und deswegen kann man sagen: Die Landfrauen sind das eigentliche Rückgrat des bäuerlichen Betriebs“, sagte Söder. Dadurch käme ihnen auch eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung des ländlichen Raumes zu. Damit sprach er Bezirks- und Kreisbäuerin Rita Blümel aus dem Herzen. „Wir erhalten und gestalten mit unserer täglichen Arbeit die Kulturlandschaft, prägen das Landschaftsbild und geben Bayern ein Gesicht“, schilderte sie.

Christliches Menschenbild

Mehrmals kam Söder im Laufe seiner Rede auf die Migrationsdebatte zu sprechen. Als Finanzminister sei sein Etat für die Integration von Flüchtlingen höher als jener des Wirtschafts-, Gesundheits- und Umweltministeriums zusammengenommen. Menschen in Not müsse geholfen werden, aber: Man dürfe bei aller Zuwanderung die einheimische Bevölkerung nicht vergessen. Und auch nicht deren Prägung durch das christliche Menschenbild, betonte Söder. Scharf kritisierte er die Bürokratie im Agrarwesen. Die strengen Vorgaben gegen die einheimischen Landwirte passten so gar nicht zum laxen Gebrauch des Rechts bei Neuankömmlingen in Deutschland.

Landfrauen Rita Blümel, Bezirks- und Kreisbäuerin, steht an der Spitze der Landfrauengruppe Regensburg des Bayerischen Bauernverbandes. Ihre Stellvertreterin ist Rosmarie Messner. Insgesamt gibt es 88 Ortsbäuerinnen und Stellvertreterinnen im Landkreis Regensburg.

Geehrt wurde schon beim Landfrauentag in Hemau Kreszenz Meyer, die von 1992 bis 2007 Kreisbäuerin war. In Barbing wurde nun ihre Stellvertreterin Irmgard Schregl-mann gewürdigt.

Heimatgefühle des Ministers

Beim Wohlfühl-Termin mit den Landfrauen schwelgte Söder – „„I bin da Markus. Do bin i dahaam“ – geradezu in Kindheitserinnerungen. Dabei spielten flauschige Lämmer genauso eine Rolle wie die Speisekammer einer Tante und eine Odellache. In die sei er am Tag seiner Konfirmation samt seiner feinen Schuhe getreten, erzählte Söder. Auf der folgenden Autofahrt habe er seinen stickenden Fuß aus dem Fenster halten müssen. Ganz grundsätzlich warf Söder die Frage auf, ob Gesetze ausreichen oder ob es neben geschriebenen Rechten auch Werte gebe, die ein Land ausmachten. Söder warf ein: „Gibt es etwas, was man fühlt, was Heimat ist und was zur Heimat dazugehört?“

Dass für ihn die Landwirte zum Freistaat gehören, daran ließ Söder jedenfalls keinen Zweifel und gab ein Versprechen: Er wolle dafür sorgen, dass die landwirtschaftliche Prägung „nie aus Bayern verschwindet.“