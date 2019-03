Medien

Markwort in den BR-Rundfunkrat? Aigner bittet um Prüfung

Neue Bewegung im Streit um den Einzug des Medienunternehmers und FDP-Landtagsabgeordneten Helmut Markwort in den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks: In einem Brief an Wissenschaftsminister Bernd Sibler regte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur jetzt eine Prüfung des Sachverhaltes an.