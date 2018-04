Auftritt Martin Rütter weiß, was Frauchen treibt Der Hundeprofi ergreift Partei für Vierbeiner. Auch dem Regensburger Publikum hielt er auf amüsante Weise den Spiegel vor.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Martin Rütter ergreift Partei für den „angeklagten“ HundFoto: Niering

Regensburg.Dogge Rudi sitzt auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Betteln und Hausieren. Ein 70-Kilo-Hund, der schon morgens sabbernd einen Tsunami über den Tisch ergießt – und vehement Häppchen einfordert. Das Frauchen ist verzweifelt. Aber schuld, das wird sich schnell herausstellen, ist nicht Rudi. „Denn Betteln ist ein Verhalten, das für den Hund völlig normal ist“, macht der Hundeprofi Martin Rütter den 3500 Zuschauern in der ausverkauften Regensburger Donau-Arena klar. Da muss Frauchen eben am Frühstücktisch standhaft bleiben. Und genau da liegt das Problem! Und so fordert Rütter „Freispruch“ für die hausierende Dogge.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der gebürtige Rheinländer Rütter mit Hunden. Er hat die Trainingsphilosophie „Dogs“ entwickelt, die Mensch und Tier zu einer harmonischen Beziehung verhelfen soll. In der TV-Show „Der Hundeprofi“ widmet er sich den Folgen von Missverständnissen zwischen Mensch und Vierbeiner. Und damit hat er gut zu tun: Immerhin gibt es 5,5 Millionen registrierte Hunde in Deutschland. Ein paar der Besitzer sitzen am Freitagabend auch in der Donau-Arena – und fühlen sich bei so mancher Anekdote aus Rütters Erfahrungsschatz ertappt.

Kommunikation mit dem Hund

Es ist kein Erziehungstraining, das Rütter mit seinem inzwischen vierten Comedy-Programm auf die Bühne bringt. Er hat seine Tipps in höchst amüsante Geschichten verpackt. Die Geschichte von Hündin Kira etwa, die so gar nicht auf Frauchen hört, wenn sie gerufen wird. „Was wir unseren Hunden alles antrainieren, die tollsten Kunststücke, aber rückrufbar sind sie nicht“, sagt Rütter. „Dabei spricht die Frau rein statistisch betrachtet 40 Mal mehr am Tag mit dem Hund als mit ihrem Mann“, stellt der Hundeprofi fest. Da lachen vor allem die Herrchen. Aber die kriegen auch noch ihr Fett weg, vor allem jene, die sich im Scheinwerferlicht als Katzenbesitzer outen. „Ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt“, lästert Rütter über das seiner Meinung nach empathielose Katzenvolk. Hunde zeigten tiefes Mitgefühl, Katzen seien Gefühlsausbrüche der Zweibeiner total peinlich. Und Pferde, ja Pferde dürften halbe Bundesländer in die Landschaft kacken, während Hundebesitzer das warme Häufchen sofort mit einer Plastiktüte entsorgen müssten. „Sollen die Pferdebesitzer doch auch mal mit dem 60-Liter-Müllbeutel den Dreck wegmachen“, fordert der Hundeprofi unter schallendem Gelächter des Publikums.

Missverständnisse sind normal



Dann geht es schnell zurück zu den Hunden, die mit Jagdtrieb, Postboten-Attacken oder Befehlsverweigerung ihre Zweibeiner zur Verzweiflung treiben. Rütter sagt: „Missverständnisse zwischen Hund und Mensch sind normal.“ In der Regel haben Herrchen oder Frauchen das Verhalten des Hundes allerdings durch ihr eigenes Verhalten verstärkt. Wenn man sich von treuen Hundeaugen erweichen lässt, dann hat man schon verloren. „Das vergisst der Hund nie mehr“, warnt Rütter.

Tipps vom Hundeprofi Rückruf: Jeder Hund sollte den Rückruf beherrschen, sagt Rütter. Statt „komm“ besser „hier“ rufen und mit Leckerli belohnen.

Betteln: Wer Hunden das Betteln am Tisch abgewöhnen will, muss standhaft bleiben und darf sich nicht durch einen Hundeblick erweichen lassen. „Wer einmal nachgibt, hat verloren“, sagt Rütter.

Achtsamkeit: Rütter fordert Achtsamkeit, man sollte die Körpersprache seines Hundes kennen. Stattdessen schauten beim Spaziergang viele ins Smartphone. Wer nicht will, dass der Hund sich auf die Jagd macht, der sollte sich mit ihm beschäftigen, sagt Rütter.

Manchmal sei den Menschen aber auch nicht bewusst, welchen Charakter sie sich ins Haus holen. Dass der Deutsche Schäferhund im Stadtpark den Dorfpolizisten spielt und der Basset immer völlig abwesend durch die Gegend läuft – „als hätten er sein Trockenfutter geraucht“. Solche Eigenheiten sollten Hundebesitzer vor der Anschaffung wissen und sich wappnen. Auch deshalb spricht Rütter alle Hunde auf der Anklagebank frei. Denn eins ist klar: Verbockt hat es der Mensch.