Martin Schmitt über Trainerjob: „Etwas, was mich reizt“

Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt kann sich eine Zukunft als Trainer vorstellen. „Ja, das ist etwas, was mich reizt und was ich mir grundsätzlich vorstellen kann“, sagte der 40-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Kurzfristig, in den nächsten zwei, drei Jahren, aber eher nicht.“