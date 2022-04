Anzeige

Kirche Marx gratuliert Ratzinger mit Brief und Geschenkkorb Kardinal Reinhard Marx hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. mit einem Brief und einem „Geschenkkorb mit guten Gaben aus der bayerischen Heimat“ zum 95. Geburtstag gratuliert. „Du hast vielen Menschen geholfen, ihren Weg im Glauben zu finden“, schrieb der Erzbischof von München und Freising in dem Geburtstagsbrief an seinen Vorgänger im Amt, wie seine Diözese mitteilte. Benedikt war als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 Erzbischof in München und feiert an diesem Samstag seinen 95. Geburtstag.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Foto: Armin Weigel/Armin Weigel/dpa

München.Kardinal Reinhard Marx hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. mit einem Brief und einem „Geschenkkorb mit guten Gaben aus der bayerischen Heimat“ zum 95. Geburtstag gratuliert. „Du hast vielen Menschen geholfen, ihren Weg im Glauben zu finden“, schrieb der Erzbischof von München und Freising in dem Geburtstagsbrief an seinen Vorgänger im Amt, wie seine Diözese mitteilte. Benedikt war als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 Erzbischof in München und feiert an diesem Samstag seinen 95. Geburtstag.

In dem Brief würdigte Marx Benedikts „großes theologisches Werk“ und dessen „unentwegtes Suchen, Denken, Ringen und Wirken im Horizont des absoluten Geheimnisses, das wir Gott nennen“. Der emeritierte Papst gehe seinen „ganz eigenen Weg bis zur endgültigen Begegnung mit dem Herrn“.

Ratzinger war 2005 zum Papst gewählt worden und 2013 vom Amt des Pontifex zurückgetreten. Seither lebt er weitgehend zurückgezogen im Vatikan. Er war zuletzt nach einem Aufsehen erregenden Gutachten zu Fällen sexuellen Missbrauchs im Münchner Erzbistum in scharfe Kritik geraten. Die Gutachter warfen ihm vor, Fälle nicht korrekt behandelt zu haben. Dabei wurde auch bekannt, dass Ratzinger über seine Teilnahme an einer Sitzung, in der es um einen Missbrauchstäter ging, nicht die Wahrheit gesagt hatte.