Anzeige

Kirche Marx-Rücktritt: Theologin spricht von Erfüllung ihrer Träume Das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx hat die Vizevorsitzende im Landeskomitee der Katholiken in Bayern, Elfriede Schießleder, positiv bewertet.

Merken

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, gibt im Innenhof seiner Residenz ein Statement vor der Presse. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.„Es ist vielleicht die Erfüllung einer meiner kühnsten Träume, dass es einen Bischof gibt, der sein Amt so ernst nimmt, zu sagen, ich übernehme Verantwortung auch für das, was geschehen ist und nicht schon justiziabel nachweisbar ist“, sagte sie in einem Interview dem Bayerischen Rundfunk am Samstag. Das habe sie unglaublich stark gefunden. Auch wenn sie einen Rücktritt gerade von Marx „ewig schad“ empfinde.

Ob nun auch der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zurücktreten muss, dazu äußert sich Schießleder im Radioprogramm von „Bayern 2“ ebenso deutlich: „Meinem Gewissen folgend, hätte er das längst tun müssen.“

© dpa-infocom, dpa:210605-99-872201/2