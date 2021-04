Anzeige

Kirche Marx verzicht auf Bundesverdienstkreuz Der Münchner Kardinal Reinhard Marx verzichtet auf das Bundesverdienstkreuz, nachdem Missbrauchsopfer Kritik geübt haben.

Merken

Mail an die Redaktion Kardinal Marx Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

München.Wie ein Sprecher des Erzbistums von München und Freising mitteilte, richtete Marx am Dienstag per Brief eine entsprechende Bitte an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über den Verzicht berichtet. (dpa)