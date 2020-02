Kirche Marx wirft hin - wer folgt auf ihn? Die Bischofskonferenz sucht einen neuen Vorsitzenden. Der Oberpfälzer Kirchenkenner Albert Schmid schätzt Chancen ein.

von Christine Strasser

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx tritt nicht mehr als Vorsitzender der Bischofskonferenz an. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Regensburg.Bedauern schwingt in der Stimme von Albert Schmid mit. Mit Marx könne man sich streiten, sagt der langjährige Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK) in Bayern. Auch einmal lautstark. Aber der zupackende und den Menschen zugewandte Reinhard Marx habe eben auch diese versöhnliche Art. „Samma wieda guat?“, frage der Münchner Kardinal nach einem Streit gerne. Schmid, der in Laaber (Landkreis Regensburg) wohnt, schildert, dass das der liebste bayerische Satz ist, den sich der gebürtige Westfale Marx zu eigen gemacht hat.

