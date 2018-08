Brände Maschinenhalle brennt in Mengkofen In einer Maschinenhalle in Niederbayern ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei spricht von einem hohen Schaden.

Eine Maschinenhalle in Niederbayern brennt. Foto: Bastian Winter

Mengkofen.Ein Großbrand einer Maschinenhalle in Mengkofen (Lankreis Dingolfing-Landau) hat einen Schaden von mehreren Hunterttausend Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei das Feuer in der Nacht zum Montag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich den Angaben zufolge mehrere Autos und Erntemaschinen. Es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

