Leute Maschmeyer: Liebeserklärung von seiner Frau nach Krebs-OP Nach dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat Carsten Maschmeyers (60) Frau Veronica Ferres (54) ihm eine Liebeserklärung gemacht.

Mail an die Redaktion Carsten Maschmeyer, Moderator und Investor. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Berlin.Auf Instagram schrieb sie zum Valentinstag zu einem Foto der beiden: „In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!“ Maschmeyer und Ferres gaben sich 2014 das Jawort.

Maschmeyer hatte am Donnerstag gegenüber der „Bild“ bekannt gegeben, dass er an weißem Hautkrebs erkrankt ist und bereits operiert wurde. „Ich behalte meine positive Geisteshaltung und bin dankbar, dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist“, sagte Maschmeyer der „Bild“. Dem Bericht zufolge hat er das Krankenhaus verlassen und ist bereits auf dem Weg der Besserung. Der Unternehmer ist zuletzt auch bei Vox als Investor in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt geworden.