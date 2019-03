Gesundheit Masernwarnung in Münchener Fast-Food-Restaurant Gäste eines McDonald's-Restaurants im Münchener Stadtteil Trudering haben sich möglicherweise mit Masern angesteckt.

Der Schriftzug „Impfungen" ist auf einem Impfpass zu lesen.

München.Wer das Restaurant in der Wasserburger Landstraße 52 am vergangenen Montag oder Mittwoch jeweils zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr besucht hat, habe sich möglicherweise infiziert, teilte das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München am Dienstag mit. Zur Ursache wollte ein Sprecher keine Angaben machen. Demnach können von Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit acht bis zehn Tage vergehen. Daher sei die Erkrankung erst jetzt an die Behörde gemeldet worden.