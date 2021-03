Anzeige

Maskenaffäre: Söder schaltet auf Angriff CSU-Chef fordert von Partei: „Wir müssen aus dem Kamillentee-Modus raus und müssen wieder in den Red-Bull-Modus kommen."

Markus Söder (CSU) im bayerischen Landtag.

München.CSU-Chef Markus Söder fordert nach den jüngsten Affären und Skandalen von der Union wieder eine angriffslustigere politische Arbeit. „Wir müssen aus dem Kamillentee-Modus raus und müssen wieder in den Red-Bull-Modus kommen“, sagte er nach Angaben von Teilnehmern am Freitag in einer Schalte des CSU-Vorstands. Dem Vernehmen nach bezog sich Söders Aussage sowohl auf die allgemeine Lage der Union als auch auf den anstehenden Bundestagswahlkampf.

Die Union muss derzeit in Umfragen einen stetig sinkenden Zuspruch verbuchen. Während sie Mitte Februar noch bei 37 Prozent lag, sank die Zahl jüngst deutlich auf unter 30 Prozent. Ein Grund hierfür dürften die Verstrickungen mehrerer Unionspolitiker in dubiose Geschäfte beim Kauf von Corona-Schutzmasken sein.

Maßnahmenkatalog für mehr Transparenz

Einstimmig beschloss der Parteivorstand am Freitag in einer Sondersitzung einen zehn Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog, welcher etwa vorsieht, dass alle amtierenden und alle künftigen Mandatsträger „volle Transparenz“ bei ihren Nebeneinkünften gewähren und diese Partei und Parlamenten offenlegen müssen.

„Dies war eine schlechte Woche für die Union“, sagte Parteichef Markus Söder. Die Glaubwürdigkeit der Union stehe auf dem Spiel. Zugleich deuteten die aktuellen Umfragewerte auf einen Trend und die Gefahr einer Wechselstimmung im Land hin. Daher sei es wichtig, klare Linie und klare Führung zu zeigen. Wer die Nerven verliere, verliere auch künftige Wahlen.

Teil des Maßnahmenpaketes ist auf die Einsetzung einer Compliance-Kommission, welche die Einhaltung der neuen Verhaltensregeln sicherstellen soll. Das Gremium soll von Bayerns ehemaligem Justizminister Winfried Bausback geleitet werden.

Hintergrund für die härtere Gangart sind die jüngst bekannt gewordenen Korruptionsermittlungen im Zuge der Maskenaffäre gegen CSU-Politiker wie den ehemaligen bayerischen Justizminister und Landtagsabgeordneten Alfred Sauter. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken durch den Staat. Sauter weist, wie auch der inzwischen aus der CSU ausgetretene Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, gegen den ebenfalls Korruptionsermittlungen laufen, alle Vorwürfe zurück.