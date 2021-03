Anzeige

Parteien Maskendeal: Söder zieht rote Linie Der CSU-Chef fordert von allen Abgeordneten Integritätserklärung. Zehn-Punkte-Katalog soll Fehlverhalten verhindern.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion CSU-Chef Markus Söder steht unter Handlungsdruck. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.CSU-Chef Markus Söder hat bei einer Sonder-Pressekonferenz am Sonntagmittag Konsequenzen aus anrüchigen Masken-Deals gezogen, in denen der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter und der inzwischen aus der CSU ausgetretene Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein verstrickt sind. Nebentätigkeiten aller Abgeordneten kommen jetzt auf den Prüfstein, Kandidaten für die Bundestagswahl müssen eine Integritätserklärung unterzeichnen. Ein „Zehn-Punkte-Katalog“ soll künftiges Fehlverhalten unterbinden. Sauter hat unterdessen seine Parteiämter niedergelegt und lässt seine Mitgliedschaft in der CSU-Landtagsfraktion ruhen. „Es ist ein erster Schritt, aus unserer Sicht reicht er aber noch nicht“, sagte Generalsekretär Markus Blume.



Foto: David Ebener/picture alliance / dpa

Söder sieht die CSU am Scheideweg. „Es geht jetzt um die grundlegende Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die ganze Partei.“ Es reiche nicht, Einzelfälle aufzuklären, um verlorenes Vertrauen wieder herzustellen. „Wir müssen klar Schiff machen.“ Für eine neue CSU brauche es „neue Regeln und einen neuen Geist“. Der Zehn-Punkte-Plan soll kommende Woche vom Parteivorstand verabschiedet und danach in der CSU-Satzung verankert werden. Im ersten Schritt sollen bei allen Parlamentariern Nebentätigkeiten und Beteiligung abgefragt werden, und zwar „bis in die kleinste Verästelung hinein“. Vollständige Auskünfte sollen Voraussetzung für eine Bundestagskandidatur im Herbst sein. Wer sich nicht beteilige, müsse mit Einsprüchen des CSU-Vorstands gegen die Nominierung rechnen.

Nebentätigkeiten sollen nach Söders Worten künftig generell begrenzt und bei Führungsfunktionen im Parlament und in der Staatsregierung komplett ausgeschlossen sein. „Das Mandat ist der Haupt- und nicht der Nebenjob.“ Er sprach sich zudem dafür aus, Bestechlichkeit im Strafgesetz von einem Vergehen zum Verbrechen hochzustufen.

Bei Verstößen gegen die neue Regeln soll die Satzung künftig auch die Option zu einem zügigen Parteiausschlussverfahren bieten. Ein Compliance-Ausschuss, der alle drei Monate zusammentreffe, werde das Einhalten aller Vorschriften kontrollieren. Auf die Frage, warum die CSU erst jetzt hart durchgreife, sagte Söder: „Weil Handlungsbedarf herrscht.“ Blume ergänzte: „Wir sehen, dass wir noch schärfere Schwerter brauchen.“

Die Einladung mit der Ankündigung „grundlegender Konsequenzen“ war am Morgen per Eilmeldung verschickt worden. Der Skandal erschüttert die CSU schwer. Söder hatte bereits vergangene Woche von Sauter gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Die CSU-Landtagsfraktion hatte dem Landtagsabgeordneten ein Ultimatum gestellt, die von der Generalstaatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe plausibel und nachvollziehbar auszuräumen. Bereits für Montag ist eine Sitzung terminiert, bei der über weitere Schritte beraten werden soll.

Sauter hat eigenes Fehlverhalten bisher bestritten. „Die mir unterstellte ,Bestechung‘ für meine Abgeordnetentätigkeit ist ebenso wie die angebliche Verkürzung von diesbezüglichen Steuern abenteuerlich und konstruiert. Sie basiert auf Unterstellungen, die nicht zutreffen“, ließ er vergangene Woche über seinen Rechtsanwalt verbreiten. Er verwahrte sich gleichzeitig dagegen, er habe sich bereichert. „Hinsichtlich des in der Öffentlichkeit kolportierten Vorwurfs eines zusätzlich zum Anwaltshonorar geleisteten Geldbetrags war von Anfang an beschlossen, den nach Abzug aller Steuern verbleibenden Nettoertrag gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, was durch Familienangehörige und mich auch sichergestellt wurde.“

Kern der Maskenaffäre sind mögliche Provisionen in sechs- oder sogar siebenstelliger Höhe, die bei der Vermittlung bzw. dem Abfassen von Kaufverträgen zwischen Maskenproduzenten und Ministerien an Nüsslein und Sauter geflossen sein sollen. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen beide unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Korruption.

Union im Umfragetief

Eine aktuelle Kantar-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ zur Bundestagswahl erhöht den Aufklärungsdruck in der Union. CDU und CSU bringen es in der Sonntagsfrage nur noch auf 27 Prozent - ein Minus von vier Prozent binnen nur einer Woche. Die Grünen liegen bei 22 Prozent, die SPD bei 17 Prozent, FDP und AfD bei je zehn Prozent, die Linken bei acht Prozent. Eine mögliche Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP 49 Prozent. Auch Grün-Rot-Rot in der Kombination mit den Linken rückt mit 47 Prozent in greifbarer Nähe.

Sauter und Nüßlein sind nicht die einzigen Problemfälle der CSU. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtete am Wochenende über einen Maskendeal der Firma Emix mit dem Bundesgesundheitsministerium in Höhe von am Ende rund 712 Millionen Euro, der über Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Politikers Gerold Tandler, zustande gekommen sein soll. Im Raum steht, dass die Ware überteuert gewesen ist.

Am Donnerstag hatte zudem der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech wegen möglicher „Interessenkollisionen“ seinen Rückzug aus dem Bundestag erklärt. Er ist allerdings nicht in die Maskenaffäre verwickelt. Hintergrund sind aber ebenfalls Vorwürfe, Mandat und unternehmerische Tätigkeiten miteinander verquickt zu haben.

In der CDU hatte der Fall Nikolas Löbel Schlagzeilen gemacht. Der aus Baden-Württemberg stammende Politiker soll eine sechsstellige Provision durch ein Maskengeschäft erhalten haben. Löbel ist inzwischen aus der CDU ausgetreten und hat sein Bundestagsmandat zurückgegeben.