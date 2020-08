Anzeige

Kriminalität Maskenverweigerer schlägt und bespuckt Polizisten Nachdem er sich geweigert hat, im Zug einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, hat ein Mann in Oberbayern Polizisten geschlagen und getreten.

Mail an die Redaktion Ein Mann befestigt einen Hinweis zur Maskenpflicht in der Bahn. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Zudem habe der 50-Jährige Kaffee auf einen der Polizisten geschüttet und einem von ihnen ins Gesicht gespuckt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Streife war gerufen worden, nachdem er am Dienstag ohne Ticket und ohne sich an die Maskenpflicht zu halten nach Rosenheim gefahren war. Die Polizisten hätten den aggressiven Mann zu Boden gebracht und gefesselt, hieß es weiter. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands kam er in ein Krankenhaus.