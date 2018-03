Unfälle Massenkarambolage auf der A3 in Unterfranken Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Autofahrer hat auf der A3 einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst und so einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht.

Kleinostheim.Bei einer Massenkarambolage sind auf der Autobahn 3 in Unterfranken fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Den Rettungskräften habe sich am Samstagabend auf der Autobahn 3 bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ein „Bild der Verwüstung“ geboten, berichtete die Polizei. Demnach war zunächst ein Autofahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst worden. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet der Wagen des 51-Jährigen ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.

In der Folge fuhr ein weiterer Wagen in ein Auto, das ein Ersthelfer auf dem linken Fahrstreifen abgestellt hatte. Dieses und ein ebenfalls touchiertes Fahrzeug schleuderten über die Fahrbahn und kollidierten mehrfach mit der Leitplanke. Ein Motorblock riss heraus und landete auf einem anderem Wagen. Zudem verursachten umherfliegende Teile Schäden an einem Lastwagen. Letztlich sei die Unfallstelle auf mehrere hundert Meter verteilt gewesen, berichtete die Polizei. Die Autobahn blieb in Richtung Frankfurt etwa sechs Stunden lang gesperrt. Die Ermittler suchen nun den Wagen, der an der ersten Kollision beteiligt war. Er war nach dem Bremsmanöver unerkannt weitergefahren.