Spiegelglatte Fahrbahn Massenunfall im Hagel: Acht Verletzte und hoher Schaden auf A9 im Nürnberger Land

Nach Hagelschlag und daraus resultierender Fahrbahnglätte im Landkreis Nürnberger Land hat es einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Foto: Friedrich/vifogra/dpa

Hagel war am Samstagabend der Grund für eine spiegelglatte A9 bei Hormersdorf im Landkreis Nürnberger Land. Aufgrund der Glätte passierten mehrere Unfälle mit teils schwer verletzten Personen. Ein 23-Jähriger wurde von einem Auto erfasst.

Gegen 18 Uhr geriet ein VW zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf (Fahrtrichtung Berlin) auf Grund des einsetzenden starken Hagels zunächst in die Mittelschutzwand und schleuderte anschließend auf die rechte Spur. Dort krachte das Auto in das Heck eines Skodas. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, hielt dahinter ein Fahrzeug eines Abschleppdienstes an. Als dessen 23-jähriger Fahrer ausstieg, um zu helfen, wurde er von einem anderen Auto erfasst, das zeitgleich witterungsbedingt ins Schleudern geraten war. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.







Auch auf der Gegenspur krachte es mehrfach

20 Minuten später ereigneten sich auf der Gegenfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hormersdorf und und der Hienbergabfahrt bei Schnaittach weitere Unfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Der genaue Hergang war zunächst unklar. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Fahrer eines Honda auf den VW einer Frau auf. Dieser landete durch den Aufprall in der linken Leitplanke, wo er von einem weiteren Auto angefahren und gegen die rechte Schutzplanke geschoben wurde. Zwei weitere Autos krachten in die Unfallstelle. Vier Personen wurden leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert das Polizeipräsidium Mittelfranken auf rund 60.000 Euro.

Auf dem gleichen Straßenabschnitt krachten nahezu zeitgleich drei weitere Autos zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden für diesen Unfall lieg nach Polizeiangaben bei etwa 45.000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht waren stundenlang damit beschäftigt, die Unfälle aufzunehmen. Die A9 wurde für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 0.15 Uhr wurde die Fahrspur Richtung Berlin wieder freigegeben. Die Gegenrichtung war ab 1.30 Uhr wieder befahrbar.

− red/ade/in