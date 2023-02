Hate-Speech Massiver Anstieg bei judenfeindlicher Hetze im Netz

Die Zahl von Ermittlungsverfahren wegen judenfeindlicher Hetze im Netz ist in Bayern in die Höhe geschnellt. Die bayerischen Staatsanwaltschaften leiteten im vergangenen Jahr 387 Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer sogenannter Hate-Speech im Internet ein, wie Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Donnerstag in München sagte - 78 Prozent mehr als 2021 (218 eingeleitete Verfahren). Die Zahl der neuen Ermittlungsverfahren wegen rassistischer Online-Hetze stieg um 16 Prozent auf 401 eingeleitete Ermittlungsverfahren.

dpa