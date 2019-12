Podiumsdiskussion Masterplan für die Pflege fehlt Immer mehr Pflegebedürftige stehen immer weniger Pflegefachkräften gegenüber. Experten diskutierten an der Uniklinik.

Mail an die Redaktion Staatssekretär Andreas Westerfellhaus fordert gemeinsame Anstrengungen für die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege. Foto: Tino Lex

Regensburg.Die Zahlen, die genannt werden, reichen von 100 000 bis fast einer Million fehlender Pflegefachkräfte in den kommenden Jahren in Deutschland. Die Menschen werden immer älter – und jetzt verschärfen die Boomer, also die geburtenstarken Jahrgänge, die demografische Entwicklung weiter. Hochrechnungen gehen davon aus, dass es im Jahr 2030 rund 4,7 Millionen Pflegebedürftige geben wird, aktuell sind es 3,4 Millionen Menschen. Wer soll diese Menschen versorgen, wenn schon heute nur noch 21 Bewerber auf 100 Stellen in der Pflege kommen? Am Mittwochabend lud der Verein der Freunde und Förderer der Pflege mit ihrem Vorsitzenden Thomas Bonkowski zum 12. Regensburger Pflege-Recht Symposium am Uniklinikum Regensburg ein und diskutierte mit hochkarätigen Experten über die Zukunft der Pflegeberufe, über Arbeitsbedingungen, politische Konzepte und die Frage, wie eine bessere Pflege finanziert werden kann.

Die Frage der Kosten ist ein Thema, das Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium umtreibt. „Die Bevölkerung sagt, Pflegekräfte brauchen wir dringend, aber nicht zu meinen finanziellen Lasten. Darauf müssen wir Antworten finden.“ Die Kliniken haben den Kostendruck in den vergangenen Jahren verstärkt durch Personalabbau kompensiert, das wird an diesem Abend immer wieder deutlich. Darauf weisen insbesondere die rund 200 Teilnehmer des Symposiums in Wortbeiträgen hin. Die Arbeitsbelastung sei enorm gestiegen, es fehle Zeit, um sich dem Patienten in der gebotenen Form zu widmen. Überstunden nähmen zu und immer häufiger müssten Kollegen an freien Tagen kurzfristig einspringen.

Daran habe auch das im Januar in Kraft getretene Pflegepersonalstärkungsgesetz, das Personaluntergrenzen für sogenannte pflegesensitive Stationen in Kliniken festlegt, nichts geändert, sagt Jan Wunderlich, zuständig für Rechtsangelegenheiten und Qualitätssicherung bei der Krankenhausgesellschaft in Sachsen. „Wir hatten in den vergangenen Monaten bei 37 Prozent der Kliniken Bettensperrungen und 33 Prozent mehr Abrufe aus der freien Zeit. Das sind keine Verbesserungen in der Pflege.“

Ernüchterung auf den Stationen

Generaloberin Edith Dürr, Vorsitzende der Schwesternschaft München vom BRK und Vorsitzende im Bayerischen Landespflegerat, kritisiert, dass der bayerische Sonderweg in der Gesundheitspolitik „eine Schwächung der Pflege“ mit sich bringe. Es fehle an einem „Masterplan Pflege“. Wie schwierig sich die Gewinnung neuer Kräfte für die Pflege gestaltet, das erläutert der CSU-Abgeordnete Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Landtags-Ausschusses Gesundheit und Pflege. „Wir bräuchten jeden dritten Schulabgänger mit mittlerem Bildungsabschluss in Pflegeberufen“, rechnet er vor. Dürr sieht nicht die Anwerbung von Schulabgängern als das vorrangige Problem, sondern den Umstand, dass man sie nach der Ausbildung nicht in dem Beruf halten könne. An den Schulen werde eine hochqualifizierte Ausbildung angeboten, in der Praxis folge dann angesichts der Arbeitsbedingungen die Ernüchterung. Immer wieder wird deshalb an dem Abend der Ruf nach guten Ideen laut, mit denen man Berufsaussteiger zurückgewinnen könnte. „Die Rückkehrer, das wäre unsere erste Priorität“, betont Westerfellhaus. Derzeit wirbt Gesundheitsminister Jens Spahn allerdings in Ländern wie Mexico, Kroatien und den Philippinen um Fachkräfte.

Mehr Anerkennung ihrer Arbeit und eine angemessene Bezahlung, das wünschen sich die Pflegekräfte selbst, wie sie in der von MZ-Redakteurin Isolde Stöcker-Gietl moderierten Podiumsdiskussion vorbringen. Doch während der Patientenschutz als Verfassungsgut geschützt ist, fehlt Pflegenden eine derartige Rückendeckung durch die Gesetzgebung. „Die Förderung des beruflichen Ansehens ist nur ein Kollateraleffekt“, sagt Prof. Dr. Gerhard Igl, Sozial- und Gesundheitsrechtsexperte.

Neue Ausbildungsidee

Für mehr Zufriedenheit müsse man auch Neues ausprobieren, betont Alfred Stockinger, Pflegedirektor am Uniklinikum. Dort hat man kürzlich eine interprofessionelle Ausbildungsstation eingeführt, in der Pflegekräfte und Ärzte gemeinsam unter Anleitung an Patienten lernen. „Das ist eine mögliche Weiche für die Zukunft.“ Andreas Krahl, pflegepolitischer Sprecher der Grünen im Landtag bringt auch eine höhere Akademisierungsquote ins Spiel, um jungen Leuten neue Perspektiven in dem Beruf zu eröffnen. „Wir reden von gewünschten zehn Prozent Akademikern haben gerade einmal 0,4 Prozent erreicht.“

Der Wettbewerb um junge Kräfte könne nur gewonnen werden, wenn die Rahmenbedingungen in der Pflege stimmen, sagt Westerfellhaus. Das werde nicht ohne finanzielle Anstrengungen der Gesellschaft möglich sein. „Gute Pflege kostet gutes Geld.“ (ig)