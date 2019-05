Abitur Mathe-Abi war hart aber fair Bayerns Kultusminister will den Notenschlüssel nicht senken. Gymnasien in der Region sehen ohnehin kaum Ausreißer.

Merken

Mail an die Redaktion Die Mathe-Noten sind dieses Jahr offenbar tatsächlich etwas schlechter. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

München.Im umstrittenen Mathe-Abitur erwartet die Staatsregierung zwar ein schlechteres Ergebnis als sonst, will aber vorerst nicht die Benotung ändern. Nach Auswertung erster Korrekturen lägen die Noten leicht unter dem Niveau der „letzten drei, vier, fünf Jahre“, sagte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München. Konkrete Zahlen nannte er zunächst mit dem Hinweis auf die laufenden Prüfungen nicht. Der Schnitt in diesem Jahr sei „in einer Schwankungsbreite, die bei einigen Fächern üblich ist“, sagte er. „Dieser Anschein bietet aktuell noch keinen Anlass, in die aktuell laufende Abiturprüfung einzugreifen.“

######## ######### ### ### ######## ######## ######, #### ### ########### ########### #####, ########## ### ############### ###### ## ######. ## ###### ##### ### #####-######## ##### ##########, ###### ### ######## (####### ######-#######: #,#) ###: „### #### #### – ### #### ### #### ######## ### #### ##### – ##### ## ### ####, ### #####-###### ## ###### ####### ## ########.“ #### ############### ### ### ###-####### „######## ############, #### #######“ #######.

######## ###### ############

######### ## ### ###### ##### ## ############ ##### ######## ######### ## #########. ####### #####, ############# ## ########-#########-######### ## ##########, ##########, #### ### ########### #### ### ### ############# #####. ### ##### #### ####### #####, #### ### #####-###### ##### ############ ########### ###. „## ### ############, #### ### ###### ####### #######.“ ## ####-#########-####-######### ## ########## #### ######### ###### #############, #### ########### ######## ###### #### ######### ####### #########, #### #### ### ############ ## ###### ### ########### ##### ######. „### ###### #### #### ### ########## ########## ##########“, ##### ## #####. ###### #####, ######## ## ######-#######-######### ## ####, ### ##### #### ######### ########. ########### ##### #### ##### ###########, #### ## ### ###### ##### ### ##### ##### ############. „### ######## ### ## ## ### ###### ########“, ########## #####. #### ##### ### ########## ##### ##### ######.

„## ############## ### ####### ### ## ###### #####“, ###### ###### ####, ################# ########### ### ###### ########### ## ######-######### ## ##########, ####. #### ##### ### ####### ### ####### #######, #### ### ##### ######## ##### ############. ### ### ##### ### ################# ## #######, ##### #### ### ####### ######## ## ####################. #### ### #### ############ #### #### ############: ## ##### ### ### ######## #### ######## ############## #####. ######## ########, ### ### #########-#####-######### ## ######## ######, ### #### ### ###### ############ ########. ##### ###### ## ###########, #### ### ################ #### ####### ###. ########## ########## ### #### ################# ##### ### ##### ###########. #### ######## #########, #### ### #### ## ### ######## ##### ############# #####. ### ##### #####, #### ### ##### ### ###### ########### ###### ##### – ### ## ########## ####.

############## ###### ##### #####

## ### ######## ##### ##, ###### ################## ##### ###### ## ###### ### #### ##### #######. ####### ########## ###### ######## ### ### ############# ######### ### ##########. ############## ###### ### ####### ### ######## ############### ########. ### ##########-####### ### ########## „## ######## ##### ##########“, ##### #######. „## ### ###############, ## ### ###################.“ #### „####### ##############“, ### ### ######## ########## #####, ### #######, ## „########## ####### #### ############## ######### ###### ####“. (###/##)