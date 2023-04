Verein Matthäus bekräftigt Kritik an FCB: Früher mehr „Nestwärme“

Lothar Matthäus hat seine Kritik am Fußball-Bundesligisten FC Bayern München bekräftigt. „Ich glaube, dass die Aussagen der Bayern-Bosse hinsichtlich der zeitlichen Abfolge bei der Trennung von Julian Nagelsmann und der Verpflichtung von Thomas Tuchel nicht ganz korrekt wiedergegeben wurden“, schrieb Matthäus am Montag in seiner Sky-Kolumne. Der 62-Jährige stellte aber klar, dass er den Bayern-Bossen keine Lüge unterstellt habe: „Wenn ich jemanden der Lüge bezichtigt hätte, dann würde ich auch dazu stehen. Habe ich aber nicht.“

dpa