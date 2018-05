Fussball Matthäus kehrt für Heimatverein auf Rasen zurück

Mail an die Redaktion Der ehemalige Nationalspieler und jetzige TV-Experte Lothar Matthäus. Foto: Andreas Gebert/Archiv

Herzogenaurach.Lothar Matthäus kehrt für seinen Heimatverein noch einmal auf den Fußballplatz zurück. Der deutsche Rekordnationalspieler will am Sonntag für den künftigen Landesligisten 1. FC Herzogenaurach im Punktspiel gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf auflaufen. Der mittlerweile 57-Jährige will damit für den mittelfränkischen Verein das letzte Spiel seiner Karriere absolvieren. Matthäus bestritt 1971 in der C-Jugend seine ersten Spiele für den 1. FC Herzogenaurach. Von Franken aus eroberte der Mittelfeldspieler danach die Fußball-Welt. So wurde Matthäus als Kapitän 1990 Weltmeister. Heute arbeitet er als TV-Experte.