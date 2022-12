Bundesliga Matthäus kritisiert Neuer: „Ist schon fahrlässig“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Kritik an der verhängnisvollen Ski-Tour von Fußballtorhüter Manuel Neuer geübt. „Ich kann verstehen, dass ein Spieler den Kopf frei bekommen möchte, Ablenkung sucht und einfach mal Spaß hat. Aber auf eher abgelegenen Skipisten zu fahren, die nicht so sicher sind, weil das Risiko weniger kalkuliert werden kann, ist schon fahrlässig“, schrieb der frühere Profi des FC Bayern München in seiner Sky-Kolumne.

dpa