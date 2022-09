Fußball Matthäus trainiert E-Jugend: „Will für die Jungs das Beste“

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus trainiert mit großer Freude die E-Jugend-Mannschaft seines Sohnes. „Ich will für die Jungs das Beste, dass sie Spaß haben und sich vielleicht weiterentwickeln“, sagte der 61-Jährige am Donnerstag in München. Der Franke trainiert zwei- bis dreimal die Woche den TSV Grünwald im Landkreis München, für den auch sein achtjähriger Sohn spielt. „Es geht darum, den Kindern den Sport nahezubringen, dass sie das Miteinander und auch mal das Verlieren kennenlernen.“ Zunächst hatte der TV-Sender Sky über die neue Nebenbeschäftigung von Matthäus berichtet.

dpa