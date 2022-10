BVB-Stürmer Matthäus über Modeste: „Hat sich etwas verspekuliert“ Lothar Matthäus rechnet fest mit einer erfolgten Wachablösung im Sturm von Borussia Dortmund. Im Liga-Gipfel am Samstag gegen den FC Bayern München rechne er „mit Youssoufa Moukoko von Anfang an“, sagte der Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur. Der 17-Jährige hatte beim 4:1 in der Champions League beim FC Sevilla unter der Woche erstmals den Vorzug vor dem doppelt so alten Anthony Modeste erhalten.

Dortmunds Anthony Modeste spielt den Ball.

Köln.Moukoko könne die Bayern „mit seiner Spielweise mehr ärgern als Modeste“, sagte Matthäus und glaubt offenbar nicht, dass der im August aus Köln geholte Franzose seinen Platz in absehbarer Zeit zurückerobern kann. „Vielleicht hat Modeste sich etwas verspekuliert, auch wenn ich ihn verstehe, wenn man mehr Geld bekommt und mit 34 nochmal Champions League spielen kann. Das sind Argumente, die ich zählen lasse, aber sportlich hat er sich vielleicht keinen Gefallen getan und wird in Dortmund wohl nicht so glücklich wie er in Köln war“, sagte Matthäus: „Er hat Qualität, aber Dortmund kann sich aufgrund der Spielweise nicht nach ihm richten. Köln hat das gemacht.“