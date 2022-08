Bundesliga Matthäus vergleicht Musiala mit Messi: „Potenzial“

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zieht bei der Spielweise von Nationalspieler Jamal Musiala erste Vergleiche zum mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi. „Er erinnert mich ein bisschen an Messi“, sagte der 61-jährige Matthäus am Freitag in München bei einem Werbetermin (Interwetten).

dpa