Fussball Matthäus zu Süle-Wechsel nach Dortmund: „Ein super Transfer“ Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht den Wechsel von Fußballprofi Niklas Süle zum Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund positiv.

München.„Dazu kann ich dem BVB nur gratulieren. Ein super Transfer. Einen der besten deutschen Innenverteidiger ablösefrei vom FC Bayern wegzulotsen, ist großartig für Borussia Dortmund“, schrieb Sky-Experte Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender. „Gut gemacht, Dortmund.“

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler „weiß, wie man Titel gewinnt. Er bringt Erfahrung, Qualität und nach seinem Weggang von Bayern mit Sicherheit eine Menge Motivation mit“, so Matthäus über Süle. „Er wird die schwache Dortmunder Defensiv-Zentrale stabilisieren und sie auf ein höheres Niveau heben.“

Für den Abwehrspieler sei der Wechsel zwar sportlich „ein Rückschritt, weil es auch mit Süle schwer wird für den BVB, Titel zu holen“, meinte Matthäus. „Aber wenn er sich in München nicht mehr wohlgefühlt hat und gerne in der Bundesliga bleiben wollte, hat er in Dortmund natürlich auch einen fantastischen Verein mit überragenden Fans. Und wer weiß: vielleicht ist er ja das Puzzleteilchen, das der Nummer zwei in Deutschland gefehlt hat, um in der nächsten Saison ganz oben zu landen“, sagte der Weltmeister von 1990.

