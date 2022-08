Arbeitsunfall Maurer stürzt von Baugerüst und verletzt sich schwer

Bei einem Arbeitsunfall in Niederbayern ist ein 62 Jahre alter Mann von einem Baugerüst gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann sei am Dienstag bei Maurerarbeiten in Leiblfing (Landkreis Straubing-Boden) von der zweiten Ebene eines Gerüsts gestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er fiel etwa vier Meter tief und schlug mit dem Kopf auf der Metallstütze eines Krans auf. Der 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe für den Sturz sind bislang unbekannt.

dpa