Migration Mayer: Ausmaße des Bamf-Skandals enorm Für den CSU-Staatssekretär sind die Dimensionen noch nicht endgültig geklärt. Tausende Asylverfahren werden nochmals geprüft.

Mail an die Redaktion Stephan Mayer ist Mitarbeiter im Bundesinnenministerium, das unter der Leitung von Horst Seehofer steht. Foto: Gregor Fischer

Berlin.Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), schätzt die Ausmaße des Skandals in der Bremer Außenstelle des Flüchtlingsbundesamtes (Bamf) als sehr groß ein. „Das Ausmaß ist enorm. Man ist immer noch dabei, die Dimension in der Gesamtheit in Erfahrung zu bringen“, sagte der Mitarbeiter von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag im Deutschlandfunk. Es sei richtigerweise von der Bamf-Spitze entschieden worden, alle 2000 Verfahren, die in Bremen entschieden wurden, auf den Prüfstand zu stellen.

Zuspruch für Josefa Schmid

Mayer bestätigte auch teils die Schilderungen der Missstände durch die inzwischen abberufene Leiterin der Bremer Außenstelle, Josefa Schmid. „Ich gebe Frau Schmid durchaus Recht, dass die Vorgänge in Bremen ungeheuerlich sind, dass sie unfassbar sind“, sagte er. Ob es der „größte Flüchtlingsskandal der Republik“ sei, wie ihn Schmid in einem Schreiben genannt haben soll, wollte er nicht einschätzen.

Zu den Vorwürfen eines mangelnden Aufklärungswillens von Innenminister Horst Seehofer und seiner Mitarbeiter sagte Mayer, das Bundesinnenministerium habe ein enormes Interesse an einer umfänglichen Aufklärung. Die FDP und die Grünen hatten einen Untersuchungsausschuss im Bundestag ins Spiel gebracht. Josefa Schmid bat nach Angaben des Innenministeriums bereits am 14. März um einen persönlichen Gesprächstermin mit Seehofer. Der Minister soll jedoch erst fünf Wochen später darüber informiert worden sein.

Mindestens 1200 Asylanträge hätten nicht genehmigt werden dürfen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Vorgängerin von Josefa Schmid. Diese soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen unrechtmäßig Asyl gewährt haben. Außer gegen die Frau wird gegen fünf weitere Beschuldigte ermittelt – darunter drei Rechtsanwälte und ein Dolmetscher. Es besteht der Verdacht der Bestechlichkeit und der bandenmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung.

