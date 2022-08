Leichtathletik Mayer muss EM-Zehnkampf abbrechen - Kaul mit Bestzeit

Weltmeister und Weltrekordler Kevin Mayer hat den EM-Zehnkampf in München schon nach der ersten Disziplin beenden müssen. Der Franzose kam am Montag in München bei den European Championships im 100-Meter-Lauf sichtbar angeschlagen ins Ziel und brach danach den Wettkampf ab. Der Start von Mayer war lange offen gewesen.

dpa